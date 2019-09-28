Ярмоленко забил очередной гол за "Вест Хэм": видео невероятного удара

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Ярмоленко забил гол
Ярмоленко забил гол

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает забивать за "Вест Хэм". На этот раз от его удара пострадал "Борнмут".

Ярмоленко забил уже на 10-й минуте выездного матча. Получив пас от партнера, украинец нанес удар в дальний угол ворот с разворота.

К слову: "Вест Хэм" Ярмоленко играет против "Борнмута": онлайн-трансляция матча АПЛ

Но уже на 19-й минуте счет снова был равным. За хозяев забил Кинг.

Видео гола Ярмоленко в ворота "Борнмута"

Напомним, в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед", а его команда победила 2:0.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Вест Хем Андрей Ярмоленко
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