Ярмоленко забил очередной гол за "Вест Хэм": видео невероятного удара

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает забивать за "Вест Хэм". На этот раз от его удара пострадал "Борнмут".

Ярмоленко забил уже на 10-й минуте выездного матча. Получив пас от партнера, украинец нанес удар в дальний угол ворот с разворота.

К слову: "Вест Хэм" Ярмоленко играет против "Борнмута": онлайн-трансляция матча АПЛ

Но уже на 19-й минуте счет снова был равным. За хозяев забил Кинг.

Видео гола Ярмоленко в ворота "Борнмута"

Напомним, в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед", а его команда победила 2:0.