Ярмоленко забил очередной гол за "Вест Хэм": видео невероятного удара
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает забивать за "Вест Хэм". На этот раз от его удара пострадал "Борнмут".
Ярмоленко забил уже на 10-й минуте выездного матча. Получив пас от партнера, украинец нанес удар в дальний угол ворот с разворота.
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Но уже на 19-й минуте счет снова был равным. За хозяев забил Кинг.
Видео гола Ярмоленко в ворота "Борнмута"
Напомним, в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед", а его команда победила 2:0.
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