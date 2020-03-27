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Ярмоленко, Зинченко и игроки "Динамо" сыграют в CS:GO: все ради борьбы с коронавирусом

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Пока профессиональный спорт ушел на карантин со всем миром, сами спортсмены пошли в киберспорт.

Саме онлайн спортсмени вирішили провести кібертурнір з CS:GO. І в такий спосіб боротися з коронавірусом.

Водночас 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА

Одним з перших до участі в турнірі зголосився півзахисник збірної України ат англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome @yarmolenkoandrey #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Згодом підтвердив участь у турнірі We strike corona гравець турецького "Різеспор" Микола Морозюк. А також нападник угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков.

До слова Футболісти УПЛ зіграють проти блогерів та зірок шоу-бізнесу в FIFA20

Також серед учасників гравці "Динамо" – Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов та орендований "Слованом" Ахмед Алібеков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome! DK TEAM joined us! #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Приєднався до гравців і Олександр Зінченко. При цьому організатори пообіцяли, що в нього буде своя команда.

До слова Зінченко будує кар'єру кіберспортсмена – наречена футболіста

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome ZINA TEAM! @zinchenko_96 joined us! #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Серед інших учасників – професійний гравець в Dota 2 Олександр Дашкевич (XBOCT), а також блогер та репер Kyivstoner.

Коли саме відбудеться турнір – стане відомо згодом. Трансляція відбуватиметься в Twitch. Усі отримані кошти організатори пообіцяли перерахувати благодійним організаціям, які борються з коронавірусом.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус Covid-19 Техно Киберспорт Александр Зинченко
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