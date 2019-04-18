Ярослав Ракицкий во второй раз стал отцом: милое фото

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий во второй раз стал отцом. Его жена Ольга родила сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

Экс-игрок "Шахтера" поделился фотографией на своей странице в Instagram.

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"Я самый счастливый! Спасибо любимая! Спасибо за сына! Я вас очень сильно люблю", – написал Ярослав.

"Мы самые счастливые сейчас! Сыночек! Добро пожаловать в нашу любящую семью! Добро пожаловать в эту прекрасную жизнь", – написала мать мальчика.

Также к поздравлениям присоединились Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Денис Бойко, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Дарио Срна, Иван Ордец и другие.

Напомним, что у пары уже есть один ребенок. 23 апреля 2017 года у них родилась дочь Ярослава.

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