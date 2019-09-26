Ястремская дополнила сенсационную победу лучшим ударом дня на турнире в Ухане: видео

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В третьем круге украинка в двух сетах разобралась со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Знай наших! Ястремская покорила сразу два достижения, победив титулованную Плишкову

В четвертом гейме второго сета украинке удался фантастический кросс с форхенда.

Со следующей недели Даяна может улучшить позицию в личном рейтинге WTA. Сейчас украинка на 27-й позиции, но со следующей недели может подняться на 2 места.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против Петры Квитовой. В другом четвертьфинале сыграет украинка Элина Свитолина.

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Теги: Спорт Новости Спорта Даяна Ястремская Теннис
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