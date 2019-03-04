Ястремская и Цуренко снялись в фотосессии для WTA: фото

Две украинские теннисистки – Даяна Ястремская и Леся Цуренко – приняли участие в фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом турнира Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе.

Фото с фотосессии Даяна Ястремская выложила у себя в Instagram.

Читайте также: Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео

Однако Леся Цуренко вместо фото выложила видео со съемок.

Читайте также: Цуренко теряет позиции в рейтинге WTA, Свитолина осталась шестой

Кроме украинок, учась в фотосессии приняли Эжени Бушар, Фанни Штоллар, Мария Саккаре, Айла Томлянович, Каролина Плишкова, Арина Соболенко и другие. Элина Свитолина, которая тоже сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе, участия в фотосъемке не принимала.