Ястремская и Цуренко снялись в фотосессии для WTA: фото

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Две украинские теннисистки – Даяна Ястремская и Леся Цуренко – приняли участие в фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом турнира Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе.

Фото с фотосессии Даяна Ястремская выложила у себя в Instagram.

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Однако Леся Цуренко вместо фото выложила видео со съемок.

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Кроме украинок, учась в фотосессии приняли Эжени Бушар, Фанни Штоллар, Мария Саккаре, Айла Томлянович, Каролина Плишкова, Арина Соболенко и другие. Элина Свитолина, которая тоже сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе, участия в фотосъемке не принимала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTS at the @wta photoshoot #ItTakesWTA

Допис, поширений WTA (@wta)

 

 

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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