Ястремская из-за трагедии в семье Анисимовой получила шанс на US Open

153 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в своей профессиональной карьере будет сеяной на турнире Большого шлема US Open 2019. Даяна получит 32-й номер посева на US Open.

Ястремская поднялась на одну позицию в посеве из-за снятия с US Open американки Аманды Анисимовой (№24).

Смотрите также: Теннисист Кирйос попал в очередной скандал: разбил ракетки и плюнул в сторону судьи (видео)

Американская теннисистка пропустит Открытый чемпионат США. Причиной такого решения стала внезапная смерть ее отца и тренера Константина Анисимова.

То, что Даяна будет сеяной повысит ее шансы на US Open. Как известно, сеяные теннисистки два первых круга играют с несеяными спортсменками.

Пока лучшее выступление Дайаны на кортах US Open – 1-й раунд в 2018 году. Лучшее выступление украинки на турнирах Большого шлема – 1/8 финала на Уимблдоне в 2019 году.

Заблаговременно покинул US Open Сергей Стаховский. Украинец проиграл в первом круге квалификации. Зачехлила ракетку и Ангелина Калинина.

US Open начнется 26 августа.

blog_ava
Арахамия: Нового премьер-министра объявят 29 августа, в этот день страна узнает многое
сегодня
781
Теги: Спорт Новости Спорта US Open Теннис Даяна Ястремская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роберту Левандовски – 31: как польский мальчик стал легендой Бундеслиги
сегодня 15:00 Роберту Левандовски – 31: как польский мальчик стал легендой Бундеслиги
Олена Кандяк 35
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4453
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4992
Лобановский вошел в топ-25 тренеров в истории футбола
сегодня 12:11 Лобановский вошел в топ-25 тренеров в истории футбола
119
Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту
сегодня 11:14 Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту
298
Новости
Больше новостей
Залиште відгук