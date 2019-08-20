Ястремская из-за трагедии в семье Анисимовой получила шанс на US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в своей профессиональной карьере будет сеяной на турнире Большого шлема US Open 2019. Даяна получит 32-й номер посева на US Open.

Ястремская поднялась на одну позицию в посеве из-за снятия с US Open американки Аманды Анисимовой (№24).

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Американская теннисистка пропустит Открытый чемпионат США. Причиной такого решения стала внезапная смерть ее отца и тренера Константина Анисимова.

То, что Даяна будет сеяной повысит ее шансы на US Open. Как известно, сеяные теннисистки два первых круга играют с несеяными спортсменками.

Пока лучшее выступление Дайаны на кортах US Open – 1-й раунд в 2018 году. Лучшее выступление украинки на турнирах Большого шлема – 1/8 финала на Уимблдоне в 2019 году.

Заблаговременно покинул US Open Сергей Стаховский. Украинец проиграл в первом круге квалификации. Зачехлила ракетку и Ангелина Калинина.

US Open начнется 26 августа.