Ястремская ярко пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA во Франции

32 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 42 место в рейтинге WTA, пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA во французском городе Страсбург. В четвертьфинале украинка победила Фиону Ферро.

Даяна Ястремская – Фиона Ферро 2:0 (6:1, 6:3)

Читайте также: Свитолина остро ответила поклонникам на провокационный вопрос о своем бойфренде

Обе теннисистки агрессивно начали поединки. Сначала Ястремская взяла подачу француженки, однако Ферро сразу ответила обратным брейком. И после того, как счет стал 1:1, Даяна выиграла 5 геймов подряд и легко взяла сет. Он длился всего 28 минут.

Во втором сете украинка побеждала 5:1, однако не сумела с первой попытки подать на матч. Впрочем, при счете 5:3 в свою пользу Даяна таки сумела подать на матч.

В полуфинале Даяна сыграет с победителем пары Моника Пуиг-Арина Соболенко. На турнире также выступает другая украинка Марта Костюк, которая свой поединок четвертьфинала вскоре сыграет против Каролин Гарсии.

blog_ava
Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
сегодня
25754
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
сегодня 16:48 "Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
7
Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
сегодня 13:22 Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
66
Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
22 мая 21:57 Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
193
"Боруссия" Д оформила еще один громкий трансфер игрока сборной Германии: фото
22 мая 19:22 "Боруссия" Д оформила еще один громкий трансфер игрока сборной Германии: фото
114
"Львов" в большинстве не сумел дожать "Зарю": видео
22 мая 18:58 "Львов" в большинстве не сумел дожать "Зарю": видео
66
Новости
Больше новостей
Залиште відгук