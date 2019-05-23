Ястремская ярко пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA во Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая занимает 42 место в рейтинге WTA, пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA во французском городе Страсбург. В четвертьфинале украинка победила Фиону Ферро.

Даяна Ястремская – Фиона Ферро 2:0 (6:1, 6:3)

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Обе теннисистки агрессивно начали поединки. Сначала Ястремская взяла подачу француженки, однако Ферро сразу ответила обратным брейком. И после того, как счет стал 1:1, Даяна выиграла 5 геймов подряд и легко взяла сет. Он длился всего 28 минут.

Во втором сете украинка побеждала 5:1, однако не сумела с первой попытки подать на матч. Впрочем, при счете 5:3 в свою пользу Даяна таки сумела подать на матч.

В полуфинале Даяна сыграет с победителем пары Моника Пуиг-Арина Соболенко. На турнире также выступает другая украинка Марта Костюк, которая свой поединок четвертьфинала вскоре сыграет против Каролин Гарсии.