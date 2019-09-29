Ястремская легко победила Гарсию в первом раунде турнира WTA в Пекине

14 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире China Open в Пекине, без проблем одолев в первом раунде француженку Каролин Гарсия.

Матч продолжался всего 55 минут. Ястремская отдала Гарсии только два гейма, при этом сама реализовала по три брейка в каждом из сетов.

Читайте также: Ястремская неожиданно сменила тренера после поражения в Китае

Ястремская оформила свою вторую победу в основной сетке турниров Premier Mandatory в карьере. В этом сезоне Даяна выиграла матч на соревнованиях в Майами, а на кортах в Мадриде и Индиан-Уэллс зачехлила ракетку после первого круга основания.

В прошлом году Ястремская дебютировала на турнирах Premier Mandatory как раз на соревнованиях в Пекине, где прошла квалификацию и проиграла на старте в основной сетке.

Каролин Гарсия – Даяна Ястремская 0:2 (1:6, 1:6)

В следующем раунде турнира 19-летняя украинка встретится с восьмой сеяной Кики Бертенс. В Пекине Ястремская выступает под руководством израильского тренера Яна Похтера.

Также начнет свои выступления на турнире и Элина Свитолина, ее соперницей будет Анастасия Севастова из Латвии.

blog_ava
Стоматит: что это такое и почему он возникает
сегодня
1772
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
сегодня 12:16 "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
90
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ: видео невероятного удара
28 сентября 22:36 Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ: видео невероятного удара
1376
"Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
28 сентября 19:20 "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
94
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 сентября 16:33 Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
219
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
28 сентября 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
658
Новости
Больше новостей
Залиште відгук