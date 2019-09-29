Ястремская легко победила Гарсию в первом раунде турнира WTA в Пекине

Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире China Open в Пекине, без проблем одолев в первом раунде француженку Каролин Гарсия.

Матч продолжался всего 55 минут. Ястремская отдала Гарсии только два гейма, при этом сама реализовала по три брейка в каждом из сетов.

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Ястремская оформила свою вторую победу в основной сетке турниров Premier Mandatory в карьере. В этом сезоне Даяна выиграла матч на соревнованиях в Майами, а на кортах в Мадриде и Индиан-Уэллс зачехлила ракетку после первого круга основания.

В прошлом году Ястремская дебютировала на турнирах Premier Mandatory как раз на соревнованиях в Пекине, где прошла квалификацию и проиграла на старте в основной сетке.

Каролин Гарсия – Даяна Ястремская 0:2 (1:6, 1:6)

В следующем раунде турнира 19-летняя украинка встретится с восьмой сеяной Кики Бертенс. В Пекине Ястремская выступает под руководством израильского тренера Яна Похтера.

Также начнет свои выступления на турнире и Элина Свитолина, ее соперницей будет Анастасия Севастова из Латвии.