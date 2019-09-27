Ястремская неожиданно сменила тренера после поражения в Китае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская неожиданно сообщила, что прекратила сотрудничество со своим тренером. Оливье Женон больше не будет тренировать украинку.

19-летняя украинка в своем твиттере рассказала, что прекратила сотрудничество с Женомом после турнире в Осаке (Китай).

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Я бы хотела официально объявить, что мы с моим тренером завершили сотрудничество во время турнира в Осаке. Я бы хотела поблагодарить его за работу и поддержку. Желаю удачи в будущем,

– написала Ястремская.

Today I would like to officially announce that my coach, Olivier Jeunehomme and myself ended our cooperation during the tournament in Osaka. I would like to thank him for his work, his involvement and support. I wish him a good luck in his future activities! #DayanaYastremska pic.twitter.com/kcf2OCV5fy — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) 27 сентября 2019 г.

16-го сентября на турнире в Осаке Ястремская проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. Это была первая игра на турнире для Даяны.

После этого Даяна продолжила турне по Китаю и приняла участие в соревнованиях в Китае в городе Ухань. В 1/8 финала Даяна сенсационно победила вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

Однако в четвертьфинале украинка уступила Петре Квитовой.

Следующий матч Даяна сыграет на турнире категории Premier Mandatory в Пекине. Ястремская встретится с Каролин Гарсией из Франции.