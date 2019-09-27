Ястремская неожиданно сменила тренера после поражения в Китае
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская неожиданно сообщила, что прекратила сотрудничество со своим тренером. Оливье Женон больше не будет тренировать украинку.
19-летняя украинка в своем твиттере рассказала, что прекратила сотрудничество с Женомом после турнире в Осаке (Китай).
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Я бы хотела официально объявить, что мы с моим тренером завершили сотрудничество во время турнира в Осаке. Я бы хотела поблагодарить его за работу и поддержку. Желаю удачи в будущем,
– написала Ястремская.
16-го сентября на турнире в Осаке Ястремская проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. Это была первая игра на турнире для Даяны.
После этого Даяна продолжила турне по Китаю и приняла участие в соревнованиях в Китае в городе Ухань. В 1/8 финала Даяна сенсационно победила вторую ракетку мира Каролину Плишкову.
Однако в четвертьфинале украинка уступила Петре Квитовой.
Следующий матч Даяна сыграет на турнире категории Premier Mandatory в Пекине. Ястремская встретится с Каролин Гарсией из Франции.