Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть

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Серена Уильямс и Даяна Ястремская
Серена Уильямс и Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Талантливая украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в свои 18 лет занимает 36 место в рейтинге WTA, рассказала о матче на Australian Open против легендарной американской теннисистки Серены Уильямс.

Даяна вспомнила, что не ставила себе цель выиграть Открытый чемпионат Австралии, поскольку реально оценивала свои шансы.

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"Приехав на Australian Open, поставить себе цель его выиграть – это очень большая цель сейчас для меня. Я стараюсь быть более реалистичной и поставила себе цель дойти до максимума, до которого я могу. На этот раз оказалось максимумом 3-й круг против Серены Уильямс", – сказала теннисистка в интервью ФТУ.

Возможно, я могла показать больше и обыграть ее. Мне кажется, что есть и плюс в том, что я ей проиграла. Я почувствовала что-то необычное от нее, что я бы хотела приобрести себе. Мне кажется, что это немного выходит – этот момент взять и использовать его так, как это делает она. То, что она легенда – она легенда. Я не спорю и сама всегда говорю. Я ее уважаю – это не обсуждается. Я даже говорила ей это в раздевалке. Но поставить ее как своего кумира я не могу,
– отметила украинка.

"Я считаю, что не должно быть кумиров в женском туре у игрока, который сам становится профессиональным игроком и заходит в топ. В детстве, возможно, может быть игрок, как у меня был Федерер и Серена, на которых бы я хотела равняться, становиться, как они. Это была как мотивация для меня. Сейчас я могу сказать, что могу у нее многому научиться, но не скажу, что она мой кумир", – добавила Даяна.

Также Ястремская поделилась впечатлением от жеребьевки на АО, когда увидела, что ее потенциальной соперницей может быть грозная американка.

Когда Я увидела сетку, сразу увидела фамилию Уильямс. У меня не было ощущения, что я играю с Сереной Уильямс, я боюсь, почему у меня такая сетка, а у кого-то легче. Как говорят, нам не дают путей, которые мы не можем преодолеть. Мы уже решаем, сможет или нет своими действиями. Мне выпал такой опыт сыграть с ней. Я очень рада была, потому что сыграть с Сереной на Род Лейвер арене не каждому юниору удается. У меня было волнение, как обычно перед каждым матчем. Но также я настраивалась на победу. Несмотря на поражение, это было одно из лучших моих поражений в туре, – вспомнила Ястремская.

Отметим, что Ястремская не смогла преодолеть стадию 1/32 финала на турнире в Дубае (ОАЭ). Даяна в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Гарбине Мугурусе.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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