Ястремская объявила о сотрудничестве с известным иностранным тренером

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с 2020 года начнет сотрудничество с немецким тренером Сашей Баиным. Об этом вторая ракетка Украины объявила в своем Фейсбуке.

Ястремская выразила уверенность, что 34-летний Баин поможет ее достичь реализации амбиций.

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Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Баиным. Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и удивительная работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится,

– написала Ястремская в Фейсбуке.

Кто такой Баин?

Ранее немец тренировал бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку. По итогам сезона 2018 он стал лучшим тренером года по версии WTA. До недавнего времени он тренировал Кристину Младенович.

Предыдущим тренером 19-летней Ястремской был Оливье Женон. Украинка прекратила с ним сотрудничество в сентябре 2019 года.

Сезон Даяна Ястремская завершила на рекордной для себя 22-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году Даяна выиграла два титула и заработала более миллиона долларов призовых.