Ястремская одолела теннисистку из топ-15 рейтинга WTA на турнире в Торонто

Украинка теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире из серии Premier 5 в канадском Торонто.

В матче первого круга 19-летняя украинка в двух сетах победила британку Йоханну Конту (№14 WTA) – 6:3, 6:2.

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Поединок длился 1 час и 21 минуту. За это время Даяна Ястремская совершила 8 двойных ошибок, 5 раз подала на вылет и выиграла 4 из 10 брейк-поинтов.

Стоит отметить, что это была четвертая победа в карьере Ястремской над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга.

Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко – Камила Джорджи.

Кроме Даяны, в Торонто будет выступать и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она попала во второй круг напрямую и встретится там с победительницей пары Даниэль Роуз Коллинз-Екатерина Синякова.

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Действующей чемпионкой Rogers Cup в Торонто является румынка Симона Халеп. Она в 1/16 финала сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая в параллельном с Ястремской матче обыграла француженку Кристину Младенович.