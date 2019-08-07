Ястремская победила экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто, Свитолина с боями идет дальше

Украинка Даяна Ястремская и Элина Свитолина преодолели второй круг престижного турнира в Торонто.

Даяна Ястремская в двух сетах одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко – 7:5, 7:5.

Предыдущий матч Дайаны: Ястремская одолела теннисистку из топ-15 рейтинга WTA на турнире в Торонто

Первый сет Ястремская начала очень ударно – она ​​вела со счетом 5:1, но совершенно невероятным образом потеряла это преимущество. Азаренко смогла сравнять счет, вот только концовка первой партии все равно осталась за Даяной, которая в итоге выиграла со счетом 7:5.

Вторая партия началась в равной борьбе – соперницы методично брали гейм за геймом на своей подаче, но Ястремская выдала ударную концовку, что позволило ей вновь торжествовать с аналогичным счетом 7:5.

В свою очередь, Элина Свитолина в матче второго круга в непростом поединке обыграла Екатерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

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В самом дебюте первой партии соперницы обменялись брейками, но затем Свитолина сделала рывок и повела со счетом 5:2. Как итог, украинка без особого труда выиграла 6:3.

Второй сет начался также с обмена выигранных геймов на чужой подаче, но в концовке партии Элина позволила сделать Синяковой еще один брейк, в результате чего уступила 3:6.

В решающей третьей партии была очень нервная игра с обеих сторон, но Элине все же удалось выйти из нее победителем – она ​​реализовала свой третий матч-бол, выиграв в итоге 6:3.

На стадии 1/8 финала Даяна Ястремская сыграет против американки Софии Кенин, которая сенсационно одолела первую ракетку мира Эшли Барти. Свитолина будет противостоять победительнице пары Белинда Бенчич – Юлия Гергес.