Ястремская покорила сразу два достижения, победив титулованную Плишкову
Украинка Даяна Ястремская сенсационно победила чешку Плишкову на турнире в Китае. Благодаря этой победе Даяна покорила сразу два достижения.
Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал на соревнованиях категории "Премьер 5". Что интересно, она победила Плишкову только за 1 час 4 минуты.
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Турниры серии "Премьер 5" являются третьими по значимости в женском и мужском Туре. Более статусными являются соревнования "Премьер Мандетори" и Итоговый турнир.
Вместе с тем, Ястремская впервые в карьере обыграла соперницу из топ-десятки мирового рейтинга WTA.
Со следующей недели Даяна может улучшить позицию в личном рейтинге WTA. Сейчас украинка на 27-й позиции, но со следующей недели может подняться на 2 места.
В четвертьфинале Ястремская сыграет против победителя пары Петра Квитова – Слоан Стивенс. В другом четвертьфинале сыграет украинка Элина Свитолина.
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