Ястремская покорила сразу два достижения, победив титулованную Плишкову

Украинка Даяна Ястремская сенсационно победила чешку Плишкову на турнире в Китае. Благодаря этой победе Даяна покорила сразу два достижения.

Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал на соревнованиях категории "Премьер 5". Что интересно, она победила Плишкову только за 1 час 4 минуты.

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Турниры серии "Премьер 5" являются третьими по значимости в женском и мужском Туре. Более статусными являются соревнования "Премьер Мандетори" и Итоговый турнир.

Вместе с тем, Ястремская впервые в карьере обыграла соперницу из топ-десятки мирового рейтинга WTA.

It's a first Top win for @D_Yastremska!



She defeats Karolina Pliskova 6-1, 6-4 and moves on to the @wuhanopentennis quarterfinals pic.twitter.com/7k2cdXUTPB — WTA (@WTA) 25 сентября 2019 г.

Со следующей недели Даяна может улучшить позицию в личном рейтинге WTA. Сейчас украинка на 27-й позиции, но со следующей недели может подняться на 2 места.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против победителя пары Петра Квитова – Слоан Стивенс. В другом четвертьфинале сыграет украинка Элина Свитолина.