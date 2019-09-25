Ястремская покорила сразу два достижения, победив титулованную Плишкову

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинка Даяна Ястремская сенсационно победила чешку Плишкову на турнире в Китае. Благодаря этой победе Даяна покорила сразу два достижения.

Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал на соревнованиях категории "Премьер 5". Что интересно, она победила Плишкову только за 1 час 4 минуты.

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Турниры серии "Премьер 5" являются третьими по значимости в женском и мужском Туре. Более статусными являются соревнования "Премьер Мандетори" и Итоговый турнир.

Вместе с тем, Ястремская впервые в карьере обыграла соперницу из топ-десятки мирового рейтинга WTA.

Со следующей недели Даяна может улучшить позицию в личном рейтинге WTA. Сейчас украинка на 27-й позиции, но со следующей недели может подняться на 2 места.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против победителя пары Петра Квитова – Слоан Стивенс. В другом четвертьфинале сыграет украинка Элина Свитолина.

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Теги: Спорт Теннис
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