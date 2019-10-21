Ястремская получила соперниц на малом Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела пробиться на малый Итоговый турнир, который состоится в китайском Чжухае. Там она в группе выступит против двух других теннисисток.

Ястремская попала в группу "Азалия", где вместе с ней выступят Кики Бертенс (Нидерланды) и Донна Векич (Хорватия).

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Турнир в Чжухае начинается во вторник, 22 октября. В полуфинал выходит только победитель группы. Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона долларов.

Стоит отметить, что 19-летняя Ястремская стала самой молодой участницей малого Итогового турнира в истории.

К слову, Свитолина выступит на Итоговом турнире в китайском Шеньжене, который стартует 27 октября. В прошлом году она стала его победительницей, но он тогда проходил в Сингапуре.

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