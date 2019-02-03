Ястремская посвятила победу на турнире своей матери, с которой произошел несчастный случай:видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская посвятила победу на теннисном турнире в городе Хуахин (Таиланд) своей матери, которая едва не потеряла зрение.
После победного матча Даяна дала традиционное интервью во время процедуры награждения.
Читайте также: Ястремская в драматичном матче выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде
Украинка заявила, что посвящает победу своей матери, которая попала в неприятную ситуацию. Спортсменка сказала, что для нее было сложно выступать в Таиланде из-за досадного случая с мамой.
"В первую очередь хочу поздравить Айлу с отличным турниром. Когда я была моложе, то равнялась на тебя. Ты хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться", – начала украинка.
Я так взволнована, Боже, даже не знаю, что сказать... Это мой второй титул WTA... Просто хочу всех поблагодарить. Спасибо организаторам, спонсорам, это был отличный турнир. Я впервые сюда приехала, не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей мамой произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно здесь выступать. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу, этот турнир я посвящаю своей маме
– резюмировала Даяна.
"Всем, кто смотрел, спасибо за вашу поддержку! Спасибо одному человеку, который со мной с детства, не буду говорить имя, но вы знаете, кто это. И мама, для тебя эта победа. Жаль, что тебя не было с нами, но все равно... Спасибо всем, я с большим удовольствием здесь сыграла", – добавила теннисистка.
Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
Ранее отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр рассказал, что в их семье произошла трагедия. В руках Марины Ястремской взорвалась бутылка, в результате чего она едва не потеряла зрение.
Именно это стало одной из причин, почему Дайана отказалась выступать за сборную Украины на Кубке Федерации. Однако впоследствии теннисистка таки подтвердила свое участие.