Ястремская претендует на престижную награду по версии WTA: видео

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Ястремская номинирована на звание "Прорыв месяца"
Ястремская номинирована на звание "Прорыв месяца" / GETTY IMAGES

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская номинирована на звание "Прорыв месяца" по версии WTA в январе.

Поспособствовало этому то, что 18-летняя украинка в январе выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и вышла в третий круг Australian Open.

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Также на награду претендуют Даниэль Коллинз, Аманда Анисимова и Эшли Барти.

Проголосовать можно до 8 февраля.

 

 

Отметим, что в обновленном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась сразу на тринадцать позиций. Теперь она на 34-ом месте.

Сегодня Даяна Ястремская принесла победу сборной Украины по теннису на Кубке Федерации, победив соперницу из сборной Швеции.

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Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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