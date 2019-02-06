Ястремская претендует на престижную награду по версии WTA: видео
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская номинирована на звание "Прорыв месяца" по версии WTA в январе.
Поспособствовало этому то, что 18-летняя украинка в январе выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и вышла в третий круг Australian Open.
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Также на награду претендуют Даниэль Коллинз, Аманда Анисимова и Эшли Барти.
Проголосовать можно до 8 февраля.
Отметим, что в обновленном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась сразу на тринадцать позиций. Теперь она на 34-ом месте.
Сегодня Даяна Ястремская принесла победу сборной Украины по теннису на Кубке Федерации, победив соперницу из сборной Швеции.
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