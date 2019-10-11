Ястремская проиграла россиянке в четвертьфинале турнира в Китае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Тяньцзине. Помешала россиянка Вероника Кудерметова.

Ястремская не слишком удачно начала этот матч. Выиграв в начале свою подачу, она позволила сопернице выиграть пять следующих геймов подряд. Правда после этого украинка была близка к тому, чтобы спасти сет, сократив счет до 4:5. Но в следующей подаче Кудерметова без боя взяла свою подачу и выиграла первый сет.

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Второй сет стал настоящим ужасом для Ястремской. Она его полностью проиграла – 0:6. Хотя еще в первых двух геймах пыталась бороться, в отличие от концовки матча.

Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова 0:2 (4:6, 0:6)