Ястремская разгромно победила знаменитую теннисистку на турнире WTA во Франции

42 ракетка мира украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал на турнире WTA во французском городе Страсбург.

В 1/8 финала 19-летняя Ястремская одолела именитую австралийку Саманту Стосур со счетом 2:0 (6:0, 6:4).

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В первом сете Ястремская не оставила 35-летний Стосур никаких шансов, разгромив ее 6:0. Во второй партии Ястремская отдала Саманте всего два гейма и выиграла поединок.

Всего поединок длился один час и семь минут. В четвертьфинале Даяна сыграет с победителем пары Ван Цян – Фиона Ферро.

Также в четвертьфинал пробилась другая украинка Марта Костюк. За путевку в четвертьфинал Марта в двух сетах (6:3, 6:1) обыграла более именитую китаянку Чжэн Сайсай.