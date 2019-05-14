Ястремская с боями проиграла в первом раунде теннисного турнира в Риме

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть первый круг престижных грунтовых соревнований в Риме (Италия).

Карла Суарес Наварро – Даяна Ястремская 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)

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В первом сете обе теннисистки плохо играли на своих подачах. Украинка трижды не смогла защитить свою подачу, когда опытная испанка только дважды. Поэтому, одного брейка хватило Карле Суарес Наварро, чтобы записать первую партию в свой актив.

В следующем сете украинка смела испанку. Ястремская дважды сделала брейк и выиграла сет с разгромным счетом 6:1. Казалось, что Даяна разовьет успех в решающем сете, однако на старте проиграла свою подачу.

Украинке удалось однажды сделать брейк, но до этого Суарес Наварро еще раз взяла подачу Дайаны. В девятом гейме испанка подала на матч.

Таким образом, на турнире в Риме среди представительниц Украины осталась только Элина Свитолина, которая сыграет против Виктории Азаренко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Теннис
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