Ястремская сенсационно победила вторую ракетку мира на турнире в Китае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает борьбу на теннисном турнире в Ухане (Китай). В 1/8 финала Даяна победила вторую ракетку мира Плишкову.
Даяна Ястремская – Каролина Плишкова 2:0 (6:1, 6:4)
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В первом сете Даяна разгромила титулованную представительницу Чехии. Даяна оформила два брейка и позволила Плишковой выиграть только один гейм. Сет длился всего 23 минуты.
Во второй партии Каролина лучше играла на своей подаче, но в третьем гейме Даяна таки оформила брейк. Также украинка уверенно играла на своей подаче. За все второй сет Плишкова оформила только два брейк-пойнта.
Даяна благодаря раннему брейку смогла выиграть второй сет, а затем и матч. В четвертьфинале Ястремская сыграет против победителя пары Петра Квитова – Слоан Стивенс.
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