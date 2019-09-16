Ястремская сенсационно проиграла россиянке в первом матче на турнире в Японии

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

28 ракетка мира Даяна Ястремская сенсационно покидает престижный теннисный турнир в городе Оска (Япония). Украинка по итогам двух сетов проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова 0:2 (3:6, 1:6)

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Поединок Ястремской длился меньше, чем час. В первой партии Даяна еще оказывала какое-то сопротивление и выиграла три гейма. Даяне удалось оформить один брейк, но россиянка ответила тремя.

Во второй партии Анастасия снова трижды отобрала у украинки подачу и однажды проиграла свою. Таким образом, Павлюченкова выиграла и второй сет и матч.

Для Дайаны это второе подряд поражение. В предыдущем матче Даяна проиграла Элине Свитолиной в 1/8 финала US Open.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
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