Ястремская сравняла счет в матче Кубка Федерации с Польшей

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / ФТУ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла второй поединок за третье место в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Даяна Ястремская – Ига Святек 2:0 (7:6, 6:4)

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18-летняя Ястремская обыграла 17-летнюю Игу Швентек со счетом 7:6 (2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут. За это время Ястремская выполнила 9 подач навылет, сделала 6 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

Таким образом, общий счет матча стал 1:1. Победитель определится в парном поединке. В первом матче игрового дня Екатерина Козлова уступила Магдалене Фрехен.

Спорт 24 сообщал, сборная Украины по теннису не смогла выйти в финал Кубка Федерации, хотя и обыграла Эстонию.

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Теги: Спорт Новости Польши Даяна Ястремская Теннис
Источник: 24 Канал
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