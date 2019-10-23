Ястремская стартовала с тяжелой победы на малом Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла в первом матче малого Итогового турнира WTA. В первой игре она победила Донну Векич.

Матч оказался довольно утомительным, хотя победительница противостояния определилась за два сета. Однако на игру теннисистки потратили один час и 37 минут.

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В первом сете ни одна из теннисисток не хотела отдавать свои подачи сопернице. Поэтому победительницу пришлось определять на тай-брейке. Но победила Ястремская.

Украинка же выиграла и второй сет. Однако на этот раз значительно легче. После счета 1:2 она взяла пять геймов подряд и довела матч до победы.

Даяна Ястремская – Донна Векич 2:0 (7:6(6), 6:2)

"Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире. Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц, все произошло довольно неожиданно. У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас в концовке сезона чувствую, что немного устала. Но если ты уже попал на такой турнир, то пытаешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч", – заявила Ястремская после игры.

Для Векич это поражение стало вторым на турнире. Перед тем она уступила Кики Бертенс. Поэтому именно с последней Ястремская и сыграет следующий матч. Его победительница и выйдет в полуфинал малого Итогового турнира WTA. Матч состоится в четверг, 24 октября.

Бертенс и Ястремская играли между собой недавно. На турнире в Пекине победу одержала голландка.