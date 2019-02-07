Ястремская сыграет за Украину в матче Кубка Федерации против Эстонии, Цуренко заболела

В пятницу, 8 февраля, в польской Зеленой Гуре сборная Украины проведет третий матч Кубка Федерации против Эстонии.

Вторыми на корт в матче Украина – Эстония выйдут первые номера своих сборных Даяна Ястремская и Анетт Контавейт. Об этом сообщает корреспондент Sport.ua Владимир Клепач.

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У Леси Цуренко заложен нос. Кто будет играть вторым номером пока неизвестно.

У Ястремской тоже проблемы со здоровьем. У 18-летней украинки небольшое растяжение связки на левой ноге и болит мизинец на правой. Даяне будут делать МРТ.

Ранее Спорт 24 писал, что 6 февраля сборная Украины проиграла Швеции на Кубке Федерации. В решающем противостоянии Надежда Киченок в паре с Мартой Костюк уступили шведкам.

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