Ястремская сыграет за Украину в матче Кубка Федерации против Эстонии, Цуренко заболела
В пятницу, 8 февраля, в польской Зеленой Гуре сборная Украины проведет третий матч Кубка Федерации против Эстонии.
Вторыми на корт в матче Украина – Эстония выйдут первые номера своих сборных Даяна Ястремская и Анетт Контавейт. Об этом сообщает корреспондент Sport.ua Владимир Клепач.
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У Леси Цуренко заложен нос. Кто будет играть вторым номером пока неизвестно.
У Ястремской тоже проблемы со здоровьем. У 18-летней украинки небольшое растяжение связки на левой ноге и болит мизинец на правой. Даяне будут делать МРТ.
Ранее Спорт 24 писал, что 6 февраля сборная Украины проиграла Швеции на Кубке Федерации. В решающем противостоянии Надежда Киченок в паре с Мартой Костюк уступили шведкам.