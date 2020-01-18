Ястремская уступила в финале турнира в Австралии первой ракетке мира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела выиграть турнир серии Premier в Аделаиде. В финале она уступила первой ракетке мира и хозяйке соревнований Эшли Барти.

Матч длился один час и 27 минут. При этом на первый сет теннисистки потратили только 32 минуты. Барти дважды совершила брейк-пойнт. Но если в первом случае она начисто выиграла гейм, то во втором случае это сделать удалось только с третьей попытки.

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Проиграла первый сет Ястремская и во втором гейме. Но тоже в ожесточенной борьбе, трижды отыгрываясь. А в четвертом гейме неожиданно взяла подачу Барти и сравняла счет. И при счете 5:5 снова вчистую проиграла свою подачу, а затем так же не сумела взять ни одной подачи соперницы при следующем розыгрыше.

Даяна Ястремская – Эшли Барти 0:2 (2:6, 5:7)

Aussie Aussie Aussie!



@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z — WTA (@WTA) January 18, 2020

Несмотря на поражение, Ястремская обновит собственный рекорд в мировом рейтинге. Выход в финал гарантировал ей 21-е место в рейтинге WTA с новой недели.