Ястремская в ожесточенном матче проиграла на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. Третья ракетка Украины уступила испанке Карле Суарес Наварро.
Ястремская довольно уверенно начала матч. Поэтому в четвертом гейме чисто выиграла подачу соперницы. А в восьмом – со второй попытки таки реализовала брейк-пойнт, выиграв первый сет.
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Во втором сете игра несколько выровнялась. Соперницы шли без потерь первые семь сетов. В восьмом Ястремская дважды не реализовала брейк-пойнт, поэтому сет довели до тай-брейка. Там уже чистую победу одержала испанка.
Ястремская, которая в субботу, 25 мая, в тяжелом матче выиграла в финале турнира WTA в Страсбурге, начала не успевать за соперницей. Украинка не успела полностью восстановиться к этому матчу. Поэтому третий сет она проиграла полностью, не взяв ни одного гейма. Во второй круг Ролан Гаррос проходит Суарес Наварро.
Даяна Ястремская – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (0), 0:6)
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