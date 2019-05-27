Ястремская в ожесточенном матче проиграла на Ролан Гаррос

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Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. Третья ракетка Украины уступила испанке Карле Суарес Наварро.

Ястремская довольно уверенно начала матч. Поэтому в четвертом гейме чисто выиграла подачу соперницы. А в восьмом – со второй попытки таки реализовала брейк-пойнт, выиграв первый сет.

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Во втором сете игра несколько выровнялась. Соперницы шли без потерь первые семь сетов. В восьмом Ястремская дважды не реализовала брейк-пойнт, поэтому сет довели до тай-брейка. Там уже чистую победу одержала испанка.

Ястремская, которая в субботу, 25 мая, в тяжелом матче выиграла в финале турнира WTA в Страсбурге, начала не успевать за соперницей. Украинка не успела полностью восстановиться к этому матчу. Поэтому третий сет она проиграла полностью, не взяв ни одного гейма. Во второй круг Ролан Гаррос проходит Суарес Наварро.

Даяна Ястремская – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (0), 0:6)

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Теги: Спорт Теннис Ролан Гаррос Новости Спорта Даяна Ястремская
Источник: 24 канал
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