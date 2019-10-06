Ястремская в паре с Остапенко драматически проиграла финал в Пекине

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Ястремская в паре с Остапенко в драматичном матче проиграла финал в Пекине
Ястремская в паре с Остапенко в драматичном матче проиграла финал в Пекине / twitter.com/chinaopen

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко не смогла выиграть турнир категории Premier Mandatory в Пекине (Китай). В финале украино-латвийский дуэт проиграл Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс из США.

Кенин/Маттек-Сендс – Ястремская/Остапенко 2:1 (6:3; 6:7, 10:7)

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На старте первого сета соперницы обменялись победами на подачах друг друга, однако именно американки сумели сделать на брейк больше. Это позволило Кенин и Маттек-Сэндс выиграть партию.

Вторую партию более уверенно начали Ястремская и Остапенко. Украино-латвийский дуэт сделал брейк и повел 3:0. Однако американки выиграли четыре гейма подряд и вышли вперед. Ястремская и Остапенко сумели сравнять счет и второй сет решался на тай-брейке. Ястремская с латвийкой дожала соперниц.

Третий сет был в формате тай-брейка до 10 заработанных очков. Теннисистки поочередно выходили вперед, но более хладнокровными оказались именно американки, которые вырвали победу.

Для Ястремской это первый финал турнир категории Premier Mandatory в паре.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Теннис
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