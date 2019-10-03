Ястремская в паре с Остапенко сенсационно вышла в полуфинал на соревнованиях в Пекине
Украинка Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко из Латвии обыграли тандем Николь Меличар/Квита Пешке (США/Чехия) в 1/4 финала турнира WTA в китайском Пекине.
Ястремська/Остапенко – Меличар/Пешке 2:0 (6:2, 6:2)
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Матч длился всего час. Украинско-латвийский тандем совершил 5 брейков, отдав одну подачу соперницам.
В 1/2 финала соперницами теннисисток станут сестры Каролина и Кристина Плишковы из Чехии.
Матч начнется 5 октября в 16:00.
Ястремская впервые в карьере выступает в парной сетке турнира серии Premier Mandatory. Призовой фонд – $8,285,274.
Турнир в Пекине относится к категории Premier Mandatory. Он является вторым по значимости в женском туре. Более престижный только Итоговый турнир.