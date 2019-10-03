Ястремская в паре с Остапенко сенсационно вышла в полуфинал на соревнованиях в Пекине

28 Читати новину українською
Ястремская/Остапенко
Ястремская/Остапенко / twitter.com/chinaopen

Украинка Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко из Латвии обыграли тандем Николь Меличар/Квита Пешке (США/Чехия) в 1/4 финала турнира WTA в китайском Пекине.

Ястремська/Остапенко – Меличар/Пешке 2:0 (6:2, 6:2)

Читайте также: Свитолина в напряженном матче в Пекине оформила выход в 1/4 финала

Матч длился всего час. Украинско-латвийский тандем совершил 5 брейков, отдав одну подачу соперницам.

В 1/2 финала соперницами теннисисток станут сестры Каролина и Кристина Плишковы из Чехии.

Матч начнется 5 октября в 16:00.

Ястремская впервые в карьере выступает в парной сетке турнира серии Premier Mandatory. Призовой фонд – $8,285,274.

Турнир в Пекине относится к категории Premier Mandatory. Он является вторым по значимости в женском туре. Более престижный только Итоговый турнир.

blog_ava
Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака
сегодня
2160
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Даяна Ястремская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
сегодня 11:48 Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
Михайло Гема 3
Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
сегодня 09:20 Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
Ігор Саджениця 28
"Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
2 октября 19:58 "Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
648
"Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
2 октября 19:15 "Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
110
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
2 октября 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
836
Новости
Больше новостей
Залиште відгук