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Ястремская вслед за Свитолиной проиграла в первом круге турнира в Дубае

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Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не преодолела 1/16 финала турнира WTA в Дубае. В трех сетах Даяна уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская 2:1 (5:7, 6:3, 7:6)

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В первом сете обе теннисистки крайне неудачно играли на своих подачах. Россиянке удалось оформить три брейка, однако она все равно проиграла партию.

Даяна сделала на брейк больше, что позволило ей повести по сетам.

Поняв свои ошибки, россиянка лучше играла на своей подаче во втором сете. Сделав три брейка, Вероника выровняла счет по партиям.

Судьба матча решалась в третьей партии. Ястремская сделала 2 брейка и повела 5:2. После этого россиянка выиграла 2 подряд гейма – 5:4.

В 10 гейме Ястремская второй раз не подала на матч и теннисисток ждал тай-брейк. Теннисную лотерею выиграла россиянка и вышла в следующий круг.

Всего матч продолжался почти два с половиной часа.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Теннис
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