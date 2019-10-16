Ястремская вылетела в 1/8 Кубка Кремля от опытной бельгийки

Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Кубке Кремля. В 1/8 финала украинская теннисистка проиграла опытной представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс.

Даяна Ястремская – Кирстен Флипкенс 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)

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Ястремская неудачно начала поединок, проиграв свою подачу. После этого 19-летняя украинка сумела отыграться и даже вышла вперед. Все же победу в партии вырвала 33-летняя бельгийка. Кирстен оформила два брейка и дожала Даяну.

Во втором сете Ястремской хватило одного брейка, чтобы выиграть партию и сравнять счет. При счете 5:2 украинка имела сет-бол на подаче Флипкенс, но не сумела его реализовать. В следующем гейме украинка с первой попытки выиграла сет.

В решающем третьем сете Ястремская первой отдала свою подачу и Флипкенс повела 4:2. Украинка сумела сделать обратный брейк, но бельгийка вновь отобрала подачу Даяны. В следующем гейме Кирстен подала на матч.

Поединок в Москве длился более двух часов.

На соревнованиях в Москве также заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина. Соперницей Элины в 1/8 финала станет Вероника Кудерметова.