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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Австралии и установила уникальное достижение в карьере

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Даяна Ястремская / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде. В четвертьфинальном матче украинка одолела хорватку Донну Векич.

В первом сете теннисистки в начале обменялись брейками. После чего на корте шла равная, но ожесточенная борьба. Пока в десятом гейме Ястремская с первой же попытки не реализовала брейк, выиграв и сет.

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Равным оказался и второй сет. Спортсменки поочередно выигрывали свои подачи. И в восьмом гейме Ястремской снова удалось осуществить брейк, после чего она выиграла свою подачу, а с ней и матч.

Даяна Ястремская – Донна Векич 2:0 (6:4, 6:3)

Украинка впервые на одном турнире обыграла уже двух соперниц из топ-20 рейтинга – Анжелик Кербер (18-й номер рейтинга) и Донну Векич (20-я ракетка мира). И дебютирует в полуфиналах на соревнованиях серии Premier. Там она сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
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