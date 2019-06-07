Эден Азар перешел в "Реал": официально
Мадридский "Реал" официально объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником Эденом Азаром.
Как говорится на сайте "Реала", контракт с 28-летним игроком подписан на 5 лет — до 30 июня 2024 года.
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Однако на сайте нет информации, сколько мадридский клуб заплатил за игрока лондонскому "Челси". По данным СМИ, эта сумма могла достичь и 130 миллионов фунтов плюс бонусы.
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