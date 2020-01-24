Умер мотогонщик Эдвин Стравер, который попал в аварию на "Дакаре"

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался от полученных травм на гонках "Дакар". Ему было 48 лет.

Что известно об аварии Эдвина Стравера

Напомним, инцидент произошел на 11-м этапе ралли-рейда 16 января. Стравер не справился с управлением и упал с дюны.

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Он был эвакуирован с помощью вертолета в больницу, где у него диагностировали перелом шейного позвонка. Кроме того, у Стравера на 10 минут остановилось сердце. Врачам, которые прибыли на место аварии, удалось запустить сердце и гонщик в критическом состоянии был доставлен в больницу в Эр-Рияде.

От чего умер мотогонщик

22 января его перевезли из больницы в Эр-Рияде в Голландию. В результате аварии и остановки сердца мозг гонщика был слишком сильно поврежден. Поэтому по согласованию с родственниками, врачи приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания. 24 января Эдвин Стравер умер.

Стравер трижды выступил в "Дакаре" в особой категории, когда мотоциклисты едут без помощи механиков. В 2019 году он получил здесь победу.