Эффектное промо к решающему матчу "Шахтера" в Лиге чемпионов – видео
11 декабря "Шахтер" в заключительном, шестом туре Лиги чемпионов примет "Аталанту" на ОСК "Металлист".
Пресс-служба "горняков" на своем официальном YouTube-канале опубликовала яркий анонс предстоящего матча.
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Шахтер – Аталанта: смотрите промо-ролик
Отметим, что этот матч решит, кто из участников группы C вместе с "Манчестер Сити" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" имеет наилучшие шансы – "горняки" имеют 6 очков в активе и занимают вторую строчку. "Динамо" Загреб имеет 5 пунктов и расположился на третьем месте, а закрывает квартет "Аталанта" с 4 зачетными баллами.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится 11 декабря, начало игры в 20:00.
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