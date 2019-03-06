Эффектное промо решающих матчей в битве за Кубок Украины по баскетболу: видео

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"Днепр" – действующий обладатель Кубка Украины по баскетболу
"Днепр" – действующий обладатель Кубка Украины по баскетболу / БК "Днепр"

9-10 марта в Днепре состоится долгожданный Финал четырех Кубка Украины по баскетболу, в рамках которого будут сыграны полуфинальные и финальные матчи соревнований.

В субботу, 9 марта, в 14:00 сыграют "Политехник" и "Одесса". А в 17:00 в этот же день будут противостоять друг другу действующий обладатель трофея "Днепр" и "Киев-Баскет". Финальный матч состоится 10 марта в 14:00.

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Промо-видео в Финал четырех-2019

 

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Теги: Спорт БК Политехник БК Одесса Баскетбол БК Днепр БК Киев-Баскет
Источник: 24 Канал
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