Эффектное промо решающих матчей в битве за Кубок Украины по баскетболу: видео
9-10 марта в Днепре состоится долгожданный Финал четырех Кубка Украины по баскетболу, в рамках которого будут сыграны полуфинальные и финальные матчи соревнований.
В субботу, 9 марта, в 14:00 сыграют "Политехник" и "Одесса". А в 17:00 в этот же день будут противостоять друг другу действующий обладатель трофея "Днепр" и "Киев-Баскет". Финальный матч состоится 10 марта в 14:00.
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Промо-видео в Финал четырех-2019
Источник: 24 Канал
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