Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги выступлений спортсменок на WTA Finals-2019 в Шэньчжэне, по результатам которых два удара в исполнении украинки Элины Свитолиной попали в восьмерку лучших.

WTA включила в Топ-8 "hot shots" на Итоговом турнире два удара украинки в стартовом матче против Каролины Плишковой и во втором матче группы против Симоны Халеп.

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Смотрите видео топ-8 лучших ударов в WTA Finals

Свитолина уступила в финале итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти и не смогла защитить свой титул, который выиграла в прошлом году. Всего в 2019 году Свитолина не выиграла ни одного титула.

Выход в финал турнира позволил украинке подняться на две позиции и занять шестое место в рейтинге WTA.