Эффектный бросок с сиреной и блестящие датчанки – топ-моменты финала Суперлиги: видео

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Топ-моменты финала Суперлиги: видео
Топ-моменты финала Суперлиги: видео / http://fbu.ua

Баскетбольный клуб "Химик" победил "Киев-Баскет" в третьем матче финала Суперлиги и стал чемпионом Украины.

Последний поединок между командами оказался драматичным, поскольку киевляне вели в счете и могли одержать победу.

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Однако игроки "Химика" нашли в себе силы не только отыграться, но и одержать третью победу в противостоянии и стать чемпионами Украины.

Поединок между командами запомнился борьбой и яркими бросками.

"Химик" в третий раз стал победителем Суперлиги.

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Теги: БК Химик БК Киев-Баскет чемпионат Украины по баскетболу Спорт Баскетбол
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