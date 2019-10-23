Эффектный данк ЛеБрона Джймса – лучший момент первого игрового дня в НБА (видео)
В НБА стартовал новый сезон. В первый день было сыграно лишь два матча. Однако один из них – это дерби в Лос-Анджелесе между "Клипперс" и "Лейкерс".
Напомним, что "Клипперс" обыграл "Лейкерс" в этом матче 112:102. ЛеБрон Джеймс набрал 18 очков. Однако именно его эффектный данк в матче стал лучшим моментом игрового дня. На втором месте – его же блокшот в этой игре.
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В топ-5 моментов попал и Кавай Ленард. Он в этом матче набрал 30 очков.
Видео лучших моментов игрового дня НБА
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