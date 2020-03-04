Эффектный данк украинца Леня попал в топ-10 моментов НБА: видео

Украинец Алексей Лень провел удачный матч за "Сакраменто" в матче НБА. А эффектный данк украинца попал в подборку из 10 лучших моментов игрового дня.

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Момент с Ленем занял четвертое место. Украинец получил пас от Бадди Хилда и пробил с сопротивлением Троя Брауна.

Смотрите видео топ-10 моментов НБА (Момент с Алексеем Ленем – с 01:25)

Сам матч закончился победой "Сакраменто" над "Вашингтоном" 133:126. Лень провел чуть больше 14 минут на паркете. За это время он заработал 12 очков и сделал 6 подборов. Его РЕ составила +6.