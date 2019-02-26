Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира: видео
Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров оформил мощный данк в матче против Словении (84:85 ОТ) в рамках квалификации на чемпионат мира-2019.
Данк Боброва попал в топ-5 моментов игрового дня отборочного турнира.
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Что такое данк?
Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.
Спорт 24 сообщал, что сборная Украины по баскетболу не сумела пробиться на чемпионат мира-2019, не пройдя квалификационный турнир.
В группе с Испанией, Турцией, Черногорией, Латвией и Словенией Украина заняла пятое место, а на мундиаль вышли первые четыре команды.