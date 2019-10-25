Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов тура Кубка Европы FIBA: видео

Защитник "Днепра" и сборной Украины Иссуф Санон отличился эффектным данком в матче первого тура группового раунда Кубка Европы FIBA против "Киев-Баскет".

Кроссовер, проход и эффектные два очка от защитника попали в топ-5 моментов стартового тура.

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Видео топ-5 моментов игрового дня в Кубке Европы FIBA

Напомним, два украинских клуба попали в одну группу и в первом туре в Киеве сыграли друг против друга. В этом матче победил "Киев-Баскет".

"Днепр" свой матч второго тура сыграет 30 октября на выезде против "Цмоки-Минска", после чего 6 ноября также на площадке соперника сыграет против болгарского "Левски". "Киев-Баскет" 30 октября на выезде сыграет против "Левски", а 5 ноября в киевском Дворце спорта будет принимать "Цмоки-Минск".