Эффектный гол экс-игрока "Шахтера" в ворота "Локомотива" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео

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Дуглас Коста
Дуглас Коста / twitter.com/ChampionsLeague

Гол Дугласа Косты в матче российского "Локомотива" с туринским "Ювентусом" стал лучшим в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов.

В компенсированное время поединка, который состоялся 5 ноября, бывший игрок "Шахтера" забил победный гол в ворота россиян.

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Бразилец продемонстрировал отличную технику, совершив рейд на левом фланге. Гонсало Игуаин эффектным пасом вывел Дугласа на ударную позицию и Коста отблагодарил партнера голом.

Видеообзор матча "Локомотив" – "Ювентус" (гол Косты с 5:51)

В итоге "Ювентус" сумел выиграть со счетом 2:1 и досрочно получил путевку в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Для 29-летнего Косты это только первый гол в сезоне.

В борьбе за звание автора лучшего гола Коста опередил Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Алекса Окслейд-Чемберлена ("Ливерпуль") и Жоффрея Кондогбию ("Валенсия")

Лучшим игроком 4 тура Лиги чемпионов стал 18-летний нападающий "Реала" Родриго, который оформил хет-трик в ворота "Галатасарая".

Результаты матчей 4 тура Лиги чемпионов читайте ЗДЕСЬ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Ювентус
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