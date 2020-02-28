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Эффектный гол украинца стал лучшим в туре гандбольной Лиги чемпионов: видео

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Гол линейного запорожского "Мотора" и сборной Украины Дмитрия Дорощука стал лучшим в тринадцатом туре гандбольной Лиги чемпионов.

Дорощук отличился в матче 13-го тура в матче против "Виве Кельце". Он получил мяч на шестиметровой линии и пробил из-за спины. Голкипер соперников такого бросок не ожидал. А в Лиге чемпионов этот гол стал лучшим.

Вот так: Вратарь стал героем матча Лиги чемпионов, забив решающий гол на последней минуте игры: видео

Стоит добавить, что в топ-5 голов 13-го тура Лиги чемпионов также попал и гол "Виве Кельце" в ворота "Мотора". Бросок Артема Королька разместился на четвертом месте.

Смотрите видео топ-5 голов 13-го тура Лиги чемпионов

  • В субботу, 29 февраля, "Мотор" сыграет последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов – дома против "Веспрема".
  • Команда из Запорожья потеряла шансы пробиться в плей-офф, заняв последнее место в группе
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Гандбол Спорт
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