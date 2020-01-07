Эффектный момент с участием Леня попал в топ-10 лучших в НБА: видео

Украинский баскетболист Алексей Лень провел очередной хороший матч за "Атланту", хотя его команда и проиграла "Денверу". Момент с участием Алексея попал в десятку лучших игрового дня в НБА.

В десятку лучших попал момент с участием Леня в середине первой четверти игры с "Денвером".

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Игрок "Атланты" Янг отдал классную передачу на украинского баскетболиста и тот, продавив соперника, набрал 2 очка.

Момент с участием Леня и Янга занял шестую строчку в хит-параде.

Видео лучших моментов НБА

Алексей Лень провел на паркете 21 минуту и за это время набрал 10 очков. "Атланта" проиграла "Денверу" со счетом 115:123.

Для украинца этот матч стал 34-м в нынешнем сезоне.

ЛЕНЬ В НБА – ХРОНИКА СОБЫТИЙ