Эффектный пас украинского баскетболиста Гладыря вошел в топ-10 моментов Еврокубка: видео

Результативные действия украинского атакующего защитника "Монако" Сергея Гладыря попали в итоговую десятку лучших пасов раунда топ-16 Еврокубка.

В игре против "Партизана" украинец отдал эффектный пас на Эрика Букнера. Этот момент разместился на девятом месте в подборке от официального сайта Евролиги.

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Видео результативных пасов в Топ-16 Еврокубка

Несмотря на это, ни "Монако", ни "Партизан" не сумели выйти в раунд плей-офф Еврокубка.