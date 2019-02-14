Эффектный пас украинского баскетболиста Гладыря вошел в топ-10 моментов Еврокубка: видео
Результативные действия украинского атакующего защитника "Монако" Сергея Гладыря попали в итоговую десятку лучших пасов раунда топ-16 Еврокубка.
В игре против "Партизана" украинец отдал эффектный пас на Эрика Букнера. Этот момент разместился на девятом месте в подборке от официального сайта Евролиги.
Читайте также: Баскетболисты "Барселоны" призвали поддержать сборную Украины перед важным матчем: видео
Видео результативных пасов в Топ-16 Еврокубка
Несмотря на это, ни "Монако", ни "Партизан" не сумели выйти в раунд плей-офф Еврокубка.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии