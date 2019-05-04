Эффектный удар в падении Стаховского в финале попал в лучшие моменты апреля: видео

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграл в финале турнира на Тайване. Его удар в этом матче попал в число лучших на турнирах ATP в апреле.

В финале турнира Стаховский сыграл против австрийца Денниса Новака. К сожалению, украинец проиграл этот матч. Однако его удар в падении в этом матче занял второе место среди лучших ударов апреля турниров серии Challenger.

К слову: Стаховский вышел в финал турнира в Сеуле в парном разряде