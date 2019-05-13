Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса победил на ралли Фортеця

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Экипаж Eurolamp WRT на ралли Фортеця
Экипаж Eurolamp WRT на ралли Фортеця / Eurolamp WRT

Три экипажа Eurolamp WRT приняли участие во втором этапе Чемпионата Украины по ралли – ралли Фортеця, который состоялся 11-12 мая 2019 года в Каменец-Подольском. Равных же не было Валерию Горбаню и Сергею Ларенсу.

Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса не имел каких-либо турнирных задач на гонки, поэтому рассматривал ее исключительно как тренировочный выезд. С самого старта гонки украинско-эстонскому экипажу не было равных. Спецучасток за спецучасткам зелено-красный Mini JCW WRC ушел в отрыв от соперников. Экипаж финишировал лучшим на всех скоростных отрезках и уверенно оформил победу на ралли Фортеця.

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По-другому прошла гонка для Игоря Чаповского с Иваном Мишиным. Одесский экипаж проводил первую совместную гонку на новой для себя технике. Учитывая этот фактор, а также длительное отсутствие Игоря за рулем спортивного автомобиля, можно констатировать, что пятое место в абсолютном зачете для экипажа похоже на победу в гонке.

Третий экипаж в составе Андрея Захарчука и Ярослава Кадученко уверенно проехал всю дистанцию и увидел финиш в сложной гонке, которая также была дебютной для экипажа в таком составе.

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Теги: Спорт Гонки
Источник: 24 канал
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