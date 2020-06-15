Экс-чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что мог бы победить бывших звезд тяжелого дивизиона. Не обошлось в этом списке без украинцев, туда попал Владимир Кличко.

Такое заявление сделал боксер в интервью FightHype.

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Яркое заявление

По словам бывшего чемпиона, он ведет переговоры с разными людьми. В частности, пытался заключить соглашение о бое с Майком Тайсоном.

Бриггс отмечает, что он не только спортсмен, но и бизнесмен.

Я покромсаю всех! Выйду против Холифилда, чтобы "измельчить" его в выставочном бою. Я "покромсаю" Владимира Кличко. Безусловно, я сокрушу Дэвида Хэя, сделаю из него куриный лаваш,

– сказал Бриггс.

Добавим, что "Железный Майк" в скором времени планирует вернуться на ринг, где хочет провести благотворительные выставочные бои с несколькими соперниками.

Достижения Шеннона Бриггса: главное