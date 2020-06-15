Экс-чемпион мира Бриггс пообещал "вырубить" Кличко: громкое заявление
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что мог бы победить бывших звезд тяжелого дивизиона. Не обошлось в этом списке без украинцев, туда попал Владимир Кличко.
Такое заявление сделал боксер в интервью FightHype.
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Яркое заявление
По словам бывшего чемпиона, он ведет переговоры с разными людьми. В частности, пытался заключить соглашение о бое с Майком Тайсоном.
Бриггс отмечает, что он не только спортсмен, но и бизнесмен.
Я покромсаю всех! Выйду против Холифилда, чтобы "измельчить" его в выставочном бою. Я "покромсаю" Владимира Кличко. Безусловно, я сокрушу Дэвида Хэя, сделаю из него куриный лаваш,
– сказал Бриггс.
Добавим, что "Железный Майк" в скором времени планирует вернуться на ринг, где хочет провести благотворительные выставочные бои с несколькими соперниками.
Достижения Шеннона Бриггса: главное
- Серебряный призер Панамериканских игр 1991 года.
- Чемпион США среди любителей 1992 года.
- Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO (2006/07).
- Шеннон известен своим сильным ударом, который принес ему 27 нокаутов в первых раундах. Кроме того, у него было три поединка, где он нанес поражение сопернику меньше, чем за 30 секунд.