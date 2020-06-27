Экс-чемпион мира Гвоздик откровенно рассказал, почему резко завершил карьеру
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик пояснил, что стало причиной его окончания профессиональной карьеры. Коронавирус стал движущим фактором такого решения украинца.
- Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.
- Чемпион летней Универсиады (2013).
- Чемпион мира среди студентов (2008), чемпион Европы (2010), многократный чемпион Украины.
- Александр Гвоздик в 2012 году был бронзовым призером Олимпиады, чемпионом Универсиады в 2013, на профессиональном ринге провел 18 боев, 17 выиграл (кроме последнего), из которых 14 – нокаутом. Титул чемпиона WBC получил в поединке против Адониса Стивенсона.
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